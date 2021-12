C’est un nouveau dossier qui vient de s’annoncer entre la fille de l’ancien président de l’Assemblée nationale, et Ousmane Gnelloy Diallo.

Après avoir porté plainte contre le militant de l’ex parti au pouvoir, c’est le tour de Kadiatou Biro Diallo dite DK de comparaître à l’audience du 30 décembre prochain devant le tribunal de première instance de Dixinn. Elle est poursuivie pour des infractions qualifiées »d’injures, violences, coups et blessures volontaires » à la requête d’Ousmane Gnelloy Diallo, en détention à la maison centrale de Conakry.

Désormais, Kadiatou Biro Diallo est attendue devant le tribunal de première instance de Dixinn, le 30 décembre prochain pour des faits de « coups et blessures volontaires » à la requête d’Ousmane Gnelloy Diallo. Même si Me Pépé Antoine Lamah dit que sa cliente n’a reçu aucune notification de cette plainte, l’avocat promet tout de même que DK répondra à l’appel de la justice et se défendra: « C’est par voie des réseaux sociaux que j’ai pris connaissance de cette citation. Elle(DK) n’est pas encore entrée en possession de la citation à travers un huissier. Elle a communiqué avec un huissier qui devrait passer me déposer la citation mais très malheureusement il n’est pas venu à mon cabinet. Et d’un seul coup, je me retrouve nez à nez avec copie de cette citation laconique sur les réseaux sociaux. Kadiatou n’est pas au-dessus de la loi, nous répondrons. Et nous nous défendrons conséquemment », a déclaré l’avocat chez nos confrères de Mediaguinee, ce mardi 21 décembre.

Il faut rappeler que le jeune Gnelloy Diallo est condamné par la cour d’appel de Conakry à 2 ans d’emprisonnement pour « injures publiques et menaces de mort » à la requête de la dame DK. Et il purge a peine à la maison centrale de Conakry.