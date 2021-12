Alors qu’il avait à la veille exprimer son envie de retrouver le Syli National pour la CAN 2021, François KAMANO n’a pas été retenu par Kaba DIAWARA pour la compétition. L’attaquant du CSKA Moscou a réagi très positivement sur son compte Facebook…

La liste des 27 joueurs de la Guinée pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations a brillé par son lot de surprises. Des cadras comme Simon FALETTE, Mady CAMARA ou encore François KAMANO sont absents. Le dernier en question a réagit à la nouvelle sur son compte Facebook.

« J’ai appris comme vous hier ma non sélection en équipe nationale. Représenter son pays à la plus grande messe du football africain est une grande fierté pour tout joueur, hélas que je ne serai pas au Cameroun pour cette grande fête. Je continuerai à travailler pour servir ma nation, celle qui nous est commune, la Guinée. De passage, je souhaite bonne chance aux joueurs convoqués, au staff technique et à la Guinée. Dans tout ça, c’est la Guinée qui gagne. Travailler dur, pour y arriver ! #Fk10 » a écrit l’ailier guinéen de 25 ans.

@JeuneElhadj