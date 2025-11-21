À l’approche de la deuxième édition de la Journée nationale portes ouvertes sur la qualité des produits alimentaires, l’Office National de Contrôle de Qualité (ONCQ), placé sous la tutelle du ministère du Commerce, a animé un point de presse ce vendredi 21 novembre 2025 au siège du département.

Le Directeur général de l’ONCQ, Mohamed Kadiatou Sylla, a présenté les objectifs et les grandes articulations de l’événement, tout en rappelant les missions essentielles de l’institution. “L’Office national de contrôle de qualité a pour mission d’assurer le contrôle de qualité des produits alimentaires et non-alimentaires au stade de la production, de la transformation, mais aussi de la commercialisation, à l’importation et à l’exportation. Elle a également pour rôle, au-delà des contrôles effectués sur le terrain, en termes d’inspection, de contrôle et d’analyse, d’initier des activités promotionnelles de la qualité pour apporter un appui-conseil et notre expertise aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement, de la production à la consommation.”

Il a ensuite détaillé le programme de ces journées, marqué notamment par l’organisation de plusieurs panels thématiques. “Il est prévu d’organiser quatre panels. Les trois thèmes qui seront abordés sont, entre autres, le rôle de la gouvernance dans le soutien à l’infrastructure qualité Vision Simandou 2040. Également, d’autres thèmes plus techniques seront abordés, notamment les questions de normalisation, sur la certification produit et la certification des laboratoires d’essais.

Également, les questions sensibles sur la sécurité sanitaire des aliments, sans oublier la culture qualité dans les industries et des PME. Ces panels, ce qu’il faut noter, seront animés par des experts de haut niveau, au niveau national, mais aussi étranger.”

La ministre du Commerce, Fatima Camara, a pour sa part rappelé les avancées juridiques réalisées par la Guinée en matière de régulation de la qualité. “La Guinée s’est dotée d’un cadre juridique clair avec la loi du 4 juillet 2021 portant contrôle des denrées alimentaires, des marchandises et des services et répression des fraudes commerciales. Cette loi désigne explicitement l’ONCQ comme organe national principal de contrôle des denrées et biens de consommation mis sur le marché.”

Elle a également souligné la portée stratégique de ces journées. “L’organisation des journées portes ouvertes s’inscrit dans la trajectoire de bâtir une économie compétitive, respectueuse des citoyens et capable de valoriser pleinement les opportunités qui s’ouvrent à notre pays. Les 26 et 27 novembre 2025. La première journée se déroulera au Palais du Peuple, la seconde au siège de l’ONCQ à Matam.”

Par ailleurs, l’ONCQ prévoit de distinguer plusieurs entreprises pour leur engagement dans le respect des normes de qualité, une initiative destinée à promouvoir et encourager l’excellence dans les pratiques industrielles.