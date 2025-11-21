La Haute autorité de la communication (HAC) a annoncé, ce vendredi 21 novembre 2025, la résiliation du contrat des deux points focaux du service Monitoring dans la région de Kankan pour “insuffisance de résultats”. La décision a été rendue publique à travers un arrêté dans lequel l’institution confie l’intérim à Mamady Kansan Doumbouya, directeur régional de l’Information et de la Communication de Kankan.

Dans son article 1, l’arrêté précise : « Le Contrat des Points Focaux du service Monitoring de la Haute Autorité de la Communication (HAC), dans la région de Kankan, à savoir Fodé Bangaly FOFANA et Ibrahima CISSE, est résilié à partir de ce jour, jeudi 20 novembre 2025 », a annoncé la HAC.

Cette décision intervient à quelques jours du lancement officiel de la campagne pour l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, un contexte où la régulation des médias et le suivi des contenus diffusés revêtent un enjeu particulier pour l’instance de régulation.