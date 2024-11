Lors du lancement du Centre National d’Alerte Précoce et de Réponse aux Risques Sécuritaires, le Premier ministre Bah Oury a rappelé le rôle joué par la Guinée dans la lutte contre les conflits en Afrique de l’Ouest mettant en avant les stratégies utilisées par le pays pour rester en alerte.

Selon le chef du gouvernement depuis les années 90, la CEDEAO est dans un profond bouleversement. “De 1990 à 2000, l’épicentre des conflits était autour du Libéria, de la Sierra Leone. Par la suite, les pays près de la Côte d’Ivoire ont été impactés par une crise, sans oublier la Guinée-Bissau qui était dans une situation particulièrement difficile. La Casamance au sud du Sénégal qui était également en ébullition. Et la Guinée, dans tout cela, a été dans l’œil du cyclone et a maintenu vaille que vaille sa stabilité et a été pour beaucoup de nos compatriotes ouest-africains le pays terre d’asile”, a-t-il expliqué.

Bah Oury soutient que la Guinée a accueilli pendant près d’une décennie entre 700 000 et 1 million des réfugiés en provenance des pays frappés par des conflits liés à des questions de compétition pour le pouvoir.

Le Premier ministre a fait savoir que l’Afrique fait face à des périls nouveaux tels que les catastrophes naturelles, les changements climatiques et autres risques qui amènent les pays à être toujours en alerte pour être en capacité de répondre. “C’est pour vous dire que l’existence de ce centre est devenue une réalité et en plus c’est une nécessité pour encourager le renforcement de tous les centres d’alerte précoce”.

Il rappelle qu’à date, l’épicentre des conflits s’est déplacé vers le Sahel. Bien que la Guinée n’a pas enregistré un afflux significatif reste cependant très attentive à l’évolution de la situation, notamment au Mali.

Pour lui, le centre d’alerte précoce est désormais indispensable pour renforcer tous les centres d’alerte précoce dans la région ouest-africaine. “De nos jours, les questions de souveraineté nationale ne résistent ni à une épidémie ni à une catastrophe naturelle”, a-t-il conclu.