L’insécurité bat son plein ces derniers temps dans la région administrative de Kankan. Plusieurs attaques à main armée ont été perpétrées par des bandits. Face à la recrudescence du phénomène, le gouverneur de la région Colonel Moussa Condé a décidé d’aller en guerre contre les malfrats.

À l’occasion d’une rencontre tenue ce lundi, le gouverneur a annoncé une série de mesures impliquant le maire et les chefs des quartiers, pour lutter contre l’insécurité à Kankan.

«Nous avons demandé aux responsables de quartier de faire tout pour nous aider à recenser les points de regroupement des bandits. J’ai demandé qu’on recense tous les hôtels de la ville et de les surveiller pour connaître qui sont ceux-là qui y entrent et qui y sortent. Désormais, j’exige que les gens qui rentrent dans ces hôtels soient munis d’un identifiant, passeport, carte d’identité ou permis. À l’absence de ces pièces, ils ne doivent pas être logés parce qu’on ne sait pas qui ils sont. En ce qui concerne les quartiers, j’ai ordonné au maire de Kankan, aux différents chefs de quartier, des chefs secteurs de se renseigner d’abord sur les personnes qui viennent pour se faire loger dans les quartiers. De chercher à savoir d’où ils viennent. Aux jeunes je leur ai demandé de former un comité de veille dans tous les quartiers qui sera à pied d’œuvre la journée comme la nuit et que la mairie les trouve le prix du thé. La police est autorisée de passer dans les quartiers pour interpeller les bandits et ceux qui les logent et de nous les ramener», a annoncé le colonel Moussa Condé.

Le gouverneur Moussa a déjà mis à la disposition de la population le numéro 129 pour aider à dénoncer les malfrats.

Mamoudou Aimé Césaire Condé, Correspondant régional