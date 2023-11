Le Syli National de Guinée s’est incliné, ce mardi 21 novembre 2023, face au Botswana sur le score de 1 but à zéro dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

L’entraîneur Kaba Diawara qui s’est exprimé en conférence après match, regrette cette défaite de son équipe. Le sélectionneur guinéen reconnait que ses joueurs ont eu plusieurs occasions ratées. Ce qui, selon lui, a permis à l’équipe adverse de gagner le match.

«On a eu deux grosses opportunités en début de match, au lieu de marquer on ne l’a pas fait, on a laissé le match ouvert. A la mi-temps, on a eu un discours un peu plus nerveux pour essayer d’apporter et on a changé des choses aussi, mais on a pris ce but alors qu’on avait demandé de passer par les côtés et jouer dans le dos de cette défense. La seule fois pratiquement qu’on a eu un centre, c’est lorsque Guirassy a mis la tête sur la barre, c’était la seule grosse occasion et on n’a pas eu ce qu’on a demandé. On a eu des avertissements une ou deux fois en seconde période, mais on s’est déséquilibré, on s’est fait prendre, on a changé beaucoup de choses pour aller marquer cela n’a pas marché. Donc c’est une lourde défaite, ça fait mal, mais il faut qu’on apprenne, il reste encore 10 matchs à jouer dans cette coupe du monde et il faut essayer de rattraper les points », a réagi le sélectionneur Kaba Diawara.

Cette défaite place la Guinée à 3 points de l’Algérie premier du groupe.