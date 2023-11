L’artiste chanteur guinéen, Fodé Fékangni Camara, a été victime de vol dans la nuit du dimanche à lundi 20 novembre 2023. Il a perdu le contenu de sa boutique de ventes située au quartier Enco5, dans la commune de Ratoma.

Dans un entretien téléphonique qu’il a accordé à notre rédaction ce mardi, l’auteur de l’album ‘’ Faut pas me localiser ‘’ est revenu sur les circonstances du vol.

« J’ai quitté la boutique le samedi après l’avoir fermé avec un cadenas qui est connecté à mon téléphone. Selon certains voisins les bruits s’entendaient lors de la destruction du toit cela avait retenu leur attention mais malheureusement ils n’ont pas pu sortir car les voleurs avaient placé un cadenas sur leur porte pour les empêcher de sortir. C’est une voisine qui m’a joint au téléphone pour m’informer. Quand je suis arrivé j’ai trouvé que rien ne restait dans la boutique. ils ont emporté tous les articles et même les jus se trouvant dans le congélateur».

L’artiste affirme qu’il s’est lancé dans le commerce pour éviter de toujours «quémander» les gens afin de subvenir à ses besoins. Aujourd’hui il est réparti à zéro. «Ils m’ont mis à terre. Les objets se trouvant à l’intérieur peuvent être estimés à plus de 100 millions de francs guinéens car, je ne vends que des articles de valeurs. Ils ont aussi emporté une somme de 10 millions de francs que j’avais gardé dans la boutique et une quantité de gramme d’or d’un de mes proches qui s’élève à une valeur de 1600 dollars que j’ai vendu à une personne qui avait déjà payé 800 dollars».

Abattu par cette situation, l’artiste guinéen lance un appel au secours auprès des autorités et des personnes de bonnes volontés.

« Avant j’évitais les billets de 2000 GNF sur scène mais maintenant même 1000 je prendrai car je suis dans le bateau de la misère à présent. Je crois que je vais reprendre à quémander encore c’est pourquoi j’appelle le colonel Mamadi Doumbouya, les femmes, mes amis artistes et toutes les personnes de bonne volonté à me venir à l’aider».