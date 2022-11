L’inspection générale du RPG-ARC-EN-CIEL décide de suspendre l’assemblée générale du parti pendant 10 jours, jusqu’au retour à l’ordre au sein du parti.

Dans son communiqué, l’inspection générale dit avoir constaté avec «regret» que le parti «ne se porte pas bien depuis le départ de son président Pr Alpha Condé dû au mauvais chemin que certains responsables ont suivi pour utiliser le parti autrement sans l’avis de son président.»

Pour cette inspection générale, les militants et militantes du RPG-ARC-EN-CIEL doivent savoir que leur parti n’est pas en alliance avec UFDG,FNDC et UFR. Elle précise que la seule personne qui est habilitée d’engager le parti dans une alliance, «c’est Pr Alpha Condé». C’est pourquoi, elle informe la base du parti que «la signature de toute alliance sans l’accord préalable de notre président, Pr Alpha Condé est nulle et non effet.»

Elle demande à toutes les instances du parti ( Jeunes, Femmes Hommes et Sages), «de ne plus participer à l’assemblée générale organisée par un groupe de personnes, qui veulent vendre le parti. L’nspection générale informe les autorités que le RPG-ARC-EN-CIEL va bel et bien participer au dialogue pour l’intérêt de nos militants mais aussi à l’intérêt supérieur de notre pays.»

Par la même occasion, elle invite la jeunesse, des femmes, des sages et toutes les structures du parti pour la mise en place d’une commission collégiale pour la participation du RPG-ARC-EN-CIEL au dialogue, elle martèle aux militants et militantes que le seul président reconnu du parti« est professeur Alpha Condé.»

Par ailleurs, elle interdit à tous les anciens ministres et directeurs évoluant au sein du RPG Arc-en-ciel, à la prise de parole lors des assemblées et ce, « jusqu’à l’arrivée du Pr Alpha condé.» Elle précise que tout contre venant à cette décision, «sera suspendu et poursuivi à la justice.»

En outre, elle demande à tous les militants et militantes de bouder l’assemblée générale du parti durant les 10jours afin de mettre de l’ordre au sein du parti.