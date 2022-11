Dans un arrêté publié ce lundi 21 novembre 2022, le ministre de la justice et des droits de l’homme a suspendu trois (3) magistrats relevant de la cour d’appel de Conakry. Cette décision a été prise en fonction des articles 35, 38 et suivants, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Ces Magistrats sont suspendus de leurs fonctions selon Alphonse Charles Wright, pour insuffisance professionnelle constitutive de faute disciplinaire devant le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Ils sont entre autres :

1. Madame Oumou Hawa Doukouré, Présidente de la 2e Vhambre Civile Economique et Administrative;

2. Madame Idiatou Barry, Conseillère à la Cour d’Appel de Conakry ;

3. Monsieur Sékou Kaba, Conseiller à la Cour d’Appel de Conakry.