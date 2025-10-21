Selon Seneweb, la douane de Kalifourou, relevant de la subdivision de Kolda, a intercepté vendredi 17 octobre 2025, aux environs de 9 heures, un important lot de stupéfiants : 115 kilogrammes de cocaïne.

La drogue était soigneusement dissimulée dans les parois d’un véhicule de marque Toyota Tundra en provenance de Guinée. Les 100 plaquettes de cocaïne, camouflées dans des compartiments aménagés, ont été testées positives par le laboratoire national de la police technique et scientifique.

Toujours selon Seneweb, “la valeur marchande de cette saisie est estimée à 9,2 milliards de francs CFA”, illustrant à la fois l’ampleur du trafic et l’efficacité des douaniers sénégalais. Deux individus de nationalité étrangère ont été interpellés au cours de l’opération. “L’enquête se poursuit pour identifier les réseaux impliqués et cerner les ramifications transfrontalières de ce trafic”, précise le média.

Cette nouvelle saisie intervient à peine un mois après une autre opération menée dans la même zone, où 272,25 kilogrammes de cocaïne pure, également en provenance de Guinée, avaient été saisis. L’opération s’était déroulée à Kalifourou, à une trentaine de kilomètres de la frontière.

Ces deux coups de filet successifs renforcent les soupçons autour de Kalifourou, désormais considérée comme un point névralgique du passage de drogue entre la Guinée et le Sénégal.