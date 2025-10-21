Pour la quatrième fois consécutive, le procès en appel de l’ancien ministre de l’Enseignement préuniversitaire, Ibrahima Kourouma, a été renvoyé au 28 octobre prochain par la chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Un nouveau contretemps qui repousse encore l’ouverture tant attendue des débats dans cette affaire à fort retentissement.

Le juge Francis Kova Zoumanigui, motive cette autre décision pour cause de formation.

Depuis l’introduction de la procédure en appel, les reports se succèdent. Le premier renvoi remonte au 29 juillet 2025, à la veille des vacances judiciaires, en raison de l’absence de l’agent judiciaire de l’État. Le second, fixé au 7 octobre, n’avait pu se tenir pour la même cause : l’indisponibilité d’un conseiller. Le troisième ajournement, enregistré le 14 octobre dernier, s’était également soldé par une décision similaire du président de la CRIEF, le juge Francis Kova Zoumanigui, évoquant encore l’absence d’un membre du collège chargé d’examiner le dossier.

Condamné en première instance à quatre ans de prison ferme et à une amende de trois milliards de francs guinéens, Dr Kourouma est poursuivi pour enrichissement illicite.

Ce nouveau report prolonge l’incertitude autour d’un dossier suivi de près par l’opinion publique, en raison à la fois du profil politique de l’accusé et de la portée symbolique de ce procès pour la lutte contre la corruption en Guinée.