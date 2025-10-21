La Direction générale des élections (DGE) a rendu publique une décision fixant le montant de la caution et le plafond des dépenses de campagne pour l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

Chaque candidat devra verser une caution de neuf cents millions (900 000 000) de francs guinéens (GNF). Par ailleurs, les dépenses de campagne sont plafonnées à 40 milliards de francs guinéens.

Conformément à l’article 277 du Code électoral, le dépôt de la caution doit être effectué 50 jours avant le scrutin, au Trésor public. Le versement se fera sur le compte nº 0011902011000136-10, ouvert dans les livres de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) au nom du “Receveur central du Trésor”.

“Il est formellement interdit à tout candidat de dépasser le plafond fixé (…). Toute dépense excédentaire constitue une violation des dispositions du Code électoral et expose son auteur aux sanctions prévues par la loi”, souligne la décision de la DGE.