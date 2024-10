Après l’interdiction de sortie des ministres par le chef de l’Etat, le gouvernement guinéen veut se doter d’un document de politique nationale du voyage, en cours de l’élaboration sous la supervision du Secrétariat général du gouvernement.

L’annonce a été faite par le chef du gouvernement lors du Conseil des ministres du vendredi 18 octobre 2024.

En prélude à l’élaboration du dit document, Bah Oury a annoncé le lancement imminent d’une plateforme dématérialisée pour la gestion des missions d’Etat.

L’objectif est de « rationaliser les processus et améliorer le suivi des déplacements des cadres de l’administration publique. Ces mesures visent à moderniser le fonctionnement du gouvernement, garantir une meilleure transparence et optimiser l’utilisation des ressources publiques. C’est une étape cruciale vers une administration plus efficace et connectée ».

Au cours du Conseil des ministres, le président de la transition a demandé aux membres du gouvernement de faire des immersions à l’intérieur du pour s’imprégner de la situation des populations.

Il faut noter que les Ministres sont interdits de sortie du pays jusqu’au 31 décembre 2024.