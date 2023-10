Deux ans après le démarrage des travaux de rénovation par le président du CNRD, Mamady Doumbouya, le Centre de formation professionnel (CFP) de Donka fait peau neuve et porte désormais le nom de l’écrivain guinéen “Camara Laye”.

Il a été inauguré ce vendredi 20 octobre par le ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi et le Premier ministre Bernard Goumou.

Considéré comme l’un des meilleurs centres professionnels du pays, le centre Camara Laye compte désormais six salles de classe de tronc commun avec une salle de technologie pour chaque niveau. Le centre peut accueillir jusqu’à 900 étudiants par an après ces travaux de rénovation.

« Cette rénovation va booster les performances pour obtenir les meilleurs rendements possibles. Pendant le dernier examen de sortie session 2023, sur les 50 lauréats, notre CFP a obtenu la moitié de ses lauréats, cela dénote de l’excellence de nos formations. Ce CFP est un “chantier école” parce qu’il a été totalement rénové par nos élèves et encadreurs, ce qui les a permis d’obtenir davantage de compétences. Chacun de ces élèves peut désormais se débrouiller tout seul sur le terrain. Le système chantier école est le meilleur système pour la pratique, la théorie et pour pouvoir affronter le marché du travail », s’est félicité le directeur du centre Mamadou Oury Bah.

Le ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, Alpha Bacar Barry, a précisé que ces travaux de rénovation ont été rendus possibles grâce à la vente des véhicules de luxe que possédaient les cadres du président Alpha Condé.

« C’est cet argent collecté qui a servi à reconstruire non seulement les salles de classe, à commander le mobilier, mais aussi les équipements pour que vous puissiez étudier en toute sérénité.

Ceux qui sont en troisième année actuellement se souviennent de l’état de cette école, il y a quelques mois. Le président en personne est venu ici. Il a visité les salles de classe et a vu que vous étiez en train d’étudier sous les eaux dans des salles de classe où il n’y avait pas de toiture. Il a vu des salles de classe où il y avait des arbres », a-t-il déclaré.

Alpha Bacar estime qu’avec l’école professionnelle, on peut être l’homme le plus célèbre de la Guinée, l’homme le plus lu du pays, l’intellectuel le plus respecté de Guinée. «Les écoles professionnelles de Guinée ne sont pas des écoles de seconde chance. Ce sont les écoles de première chance pour aller vers un avenir rapide, vers un emploi rapide », a-t-il conclu.

Bernard Goumou présent à cette cérémonie inaugurale, a rassuré que son gouvernement n’est pas un gouvernement de promesses, car la vision du président est très claire, c’est l’amélioration des conditions de vie des populations et la cohésion sociale entre les Guinéens.

«Je pense que la bonne voie de l’amélioration des conditions de vie de nos populations, c’est aussi l’éducation. Quand l’éducation est en marche, c’est le peuple qui est en marche et c’est ce que nous sommes en train de faire ».