L’opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, était à Lille dans le nord de France, samedi 21 octobre 2023. Au cours du meeting, à cet effet organisé, l’ancien ministre des transports, Cellou Dalein Diallo a dénoncé l’attribution de marchés de gré à gré dans l’octroi de projet de construction de routes en Guinée. Pour le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), tous les marchés publics,« 95% pratiquement sont attribués par entente directe ». Une pratique devenue courante depuis la prise du pouvoir par le CNRD, le 5 septembre 2021.

« Il n’y a pas souvent d’étude préalable », déplore l’opposant qui explique qu’un projet de construction nécessite une étude appelée Avant projet sommaire (APS) qui précède l’étude d’exécution. A en croire Cellou Dalein Diallo, l’appel à la concurrence est obligatoire puisque, dit-il, le Code de marchés est une loi organique en Guinée. « Toute dépense publique dont le montant est supérieur à 20 millions Gnf doit faire l’objet d’un appel à la concurrence. Soit vous faites une liste restreinte de cinq entreprises ayant les capacités avérées de faire, vous leur dites de faire une offre chacune., soit vous faites un appel d’offre ouvert publié dans la presse internationale et locale. Il y a une commission qui va procéder au dépouillement pour choisir l’offre qui présente la meilleure en termes de Qualité-Prix (…) Une fois que le marché est attribué vous recrutez un ingénieur conseil par appel à la concurrence. Et c’est l’ingénieur conseil qui doit viser les factures ».

Le Cnrd dirigé par le Colonel Mamadi Doumbouya a été éclaboussé par plusieurs scandales. Le cas le plus récent est le contrat de rénovation de la résidence des Premiers ministres. “Il y a une dénonciation régulièrement de marchés de gré à gré en Guinée. C’est une violation de la loi, qui est une loi organique, le Code des marchés, mais aussi une distorsion dans la concurrence. Il y a des entreprises qui paient des impôts qui sont spécialistes. Lorsqu’on dit l’égalité de chance aussi dans l’accès aux marchés (…). Vous prenez un ami et vous dites je te donne ce marché là, combien tu donnes et vous négociez entre vous puisqu’il n’y a pas de cahier de charge généralement. Il n’y pas de concurrence. Les routes, si vous ne suivez pas cette procédure qui garantie l’exécution du projet conformément au cahier de charge, vous appelez votre copain parce qu’il soutient le gouvernement ou la junte, naturellement le produit ne répond pas au standard. Les gens sont beaucoup motivés par l’enrichissement personnel à travers les rétro commission », estime cellou Dalein Diallo.

«Je défie quiconque tous les projets que j’ai réalisés, il y a eu parfois des bagarres. Aucun tronçon n’a été donné par entente directe. Il y a eu des appels qui ont été régulièrement effectués. Il y a eu de dépouillement et des attributions. Et nous avons toujours veillé à ce que les projets soient exécutés dans le respect du budget et des délais. J’étais considéré comme quelqu’un qui veille à l’exécution des projets dans le respect de cahier de charges, du délai et du budget», se targue l’opposant en exil.