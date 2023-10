L’Union des forces républicaines (UFR) dirigée par Sidya Touré a tenu son assemblée générale hebdomadaire, ce samedi 21 octobre 2023. Les cadres du parti ont mis cette occasion à profit pour exprimer leur soutien à la presse guinéenne.

Le lundi 16 octobre 2023, le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) a appelé à une marche contre le blocage du Guineematin.com depuis le 15 août 2023. La manifestation a été réprimée. Des journalistes ont été blessés, et 13 d’entre eux arrêtés avant d’être déférés devant le Tribunal de Kaloum.

«Nos amis (journalistes) de tous les jours ont été violentés, ils étaient dans la rue pour réclamer leur droit, et on vient les violenter, les arrêter et les envoyer dans un commissariat. 13 journalistes arrêtés, brutalisés, d’autres blessés, même en Birmanie on n’a jamais vu ça. Au nom du bureau exécutif, c’est le lieu de leur dire que nous partageons leur peine. Vous (les journalistes) avez défendu des valeurs, et vous continuez à les défendre. Mais, au lieu de vous aider à briller, on est là à vous éteindre, donc soyez unis. Je sais qu’avec votre union, sûrement, vous allez réussir votre combat», a martelé Ousmane Tolo Soumah.

Le Secrétaire général de la jeunesse de l’UFR rappelle que plusieurs leaders politiques se sont battus pour la liberté de la presse en Guinée. Il invite les journalistes à l’union pour mener leur mission. «Ce n’est pas Mamadi Doumbouya qui a donné la liberté de la presse, c’est un combat qui a été mené au moment où nous étions à l’école. Sidya Touré, comme tant d’autres personnes, s’est battu pour la liberté de la presse. Donc, on ne peut pas rester sans vous défendre. Vous nous avez défendu lors de l’attaque du domicile du président [de l’UFR], vous étiez là. Vous avez défendu ceux qui sont là à vous éteindre lorsqu’on mettait des ardoises à leur cou pour les photographier. Si ces mêmes personnes se retournent contre vous, ne soyez pas étonnés, c’est comme ça la vie. Mais soyez courageux, continuez votre combat, et ne tremblez pas ».