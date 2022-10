Dans un document intitulé Déclarations officielles de politique étrangère, la France a exprimé sa préoccupation face aux arrestations et les répressions au cours des manifestations politiques en Guinée.

C’est un document en réponse à l’Assemblée nationale française, dans lequel le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères indique que la France demeure vigilante sur l’évolution de la transition en Guinée.

Elle exprime également sa préoccupation sur les arrestations des personnalités politiques et de la société civile et déplore le recours excessif à la force et à l’utilisation alléguée d’armes létales pour le maintien de l’ordre lors des manifestations organisées par l’opposition.

Par ce document, les autorités de la transition guinéenne sont invitées à engager un dialogue inclusif avec les acteurs politiques et les représentants de la société civile afin de permettre une transition apaisée et garante de la paix sociale.

Par ailleurs, la diplomatie française rassure qu’elle soutient l’effort de médiation de CEDEAO et appelle la junte à travailler avec l’instance sous-régionale.