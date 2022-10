Lors de la manifestation organisée par le Front national pour la défense de la constitution le jeudi, trois personnes ont été tuées par balle. Au lendemain ce mouvement, le ministre de la justice, à travers un communiqué, a ordonné à l’identification et la poursuite des auteurs de ces actes.

Alphonse Charles Wright a donné une injonction au procureur général près la Cour d’Appel de Conakry, d’engager ou de faire engager des poursuites judiciaires, ou de saisir les juridictions compétentes pour des faits présumés d’atteinte à la vie de Thierno Bella Diallo, El Hadj Boubacar Diallo et Thierno Moussa Barry, survenus dans la commune de Ratoma.

Plus loin, le ministre de la justice a enjoint le procureur général de faire procéder sans délai à l’identification de l’agent de la gendarmerie qui apparait sur les images et vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux (voir pièce jointe). Cette identification se fera par le biais du haut commandant de la Gendarmerie et directeur de la justice militaire afin d’engager des poursuites judiciaires contre l’intéressé.

Il est aussi notifié au procureur général d’engager les poursuites judiciaires contre tout agent de la force publique, qui aurait fait usage d’arme quel que soit son grade et l’unité à laquelle il appartiendrait dans les formes prescrites par la loi.