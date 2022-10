Dans le but de moraliser la gestion publique du pays, les comptes de plusieurs sociétés publiques et des personnes physiques ont été gelé, au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD. Plus d’un an après, les autorités de la transition veulent faire le point et examiner la situation.

Lors du conseil des ministres de ce jeudi 20 octobre 2022, le Chef du Gouvernement a instruit son cabinet de se mettre en rapport avec le gouverneur de la Banque centrale, le ministre Secrétaire général de la présidence et celui de la Justice pour faire la situation sur le dégel des comptes des sociétés publiques et des personnes physiques.

C’est ce qu’a rapporté le porte-parole du gouvernement dans son compte rendu du Conseil: « Le premier ministre a rappelé que dans le cadre de la moralisation de la gestion des finances publiques entreprise par le CNRD, plusieurs comptes bancaires appartenant à des organismes publics et des personnes privées avaient été gelés à titre conservatoire. Un an après, il convient d’examiner la situation de ces comptes en vue de prendre une décision idoine notamment pour ceux dont les titulaires ne font pas l’objet de poursuites judiciaires. »

Le premier ministre a invité de ce fait le Gouvernement « à tout mettre en œuvre pour le dégel de ces comptes au plus tard la semaine à venir ». Toutefois, Dr. Bernard Goumou souhaite que l’opération se passe suivant une procédure qui ne va pas impacter la moralisation de la gestion publique voulue par le CNRD et le gouvernement.

« Il a indiqué qu’il faudra établir des critères de décisions garantissant un traitement juste et équitable pour les personnes concernées sans compromettre l’objectif de la moralisation de la gestion des finances publiques, de la lutte contre la corruption et les détournements de biens publics », a souligné le porte-parole du gouvernement.