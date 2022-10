Le président de transition a pris acte de la proposition de la CEDEAO, relative à la durée de transition fixée à 24 mois ce vendredi 21 octobre 2022, à travers une déclaration. Il précise que celle-ci entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

Les experts de la CEDEAO étaient en séjour de travail à Conakry depuis le lundi 17 octobre 2022. Ce vendredi, ils ont rendu public un rapport d’activité dans lequel, ils disent avoir obtenu une durée de 24 mois pour la transition.

Dans la soirée, c’est le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne qui apporte une précision importante. Il s’agit du début du compte à rebours. Pour lui, suite à la conclusion des experts, la durée et le mécanisme de la transition peuvent prendre 24 mois qui vont commencer en janvier 2023.

«Après le compte-rendu et les conclusions des travaux des experts de la CEDEAO et ceux de la partie guinéenne, liés à la durée de la transition et des mécanismes à mettre en place pour son effectivité, Son Excellence Monsieur le Président de la Transition qui privilégie le dialogue et la concertation pour régler toutes les divergences dans la vie nationale, a pris acte de la durée de 24 mois proposés et qui prend effet à partir du 1er janvier 2023», a déclaré le chef de la junte guinéenne.

Il s’agira d’une durée qui ne commence pas au début de la prise du pouvoir par l’armée. Au contraire, elle commencera une année et 3 mois après le coup d’État. La classe politique guinéenne et la société civile ne tarderont pas à réagir sur cette déclaration.

Attendons de voir!