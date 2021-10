Les bavures des forces de l’ordre contre les citoyens continuent d’alimenter les débats dans la cité. Certaines organisations de défense des droits de l’homme s’insurgent et attirent l’attention du CNRD, la junte qui dirige la Guinée depuis le coup d’état du 05 septembre 2021.

Interrogé ce mercredi 20 octobre 2021, Me Frédéric Foromou Loua président de l’ONG “Mêmes Droits pour Tous” se dit inquiet et condamne avec la dernière énergie ce qui se passe en Guinée.

«Nous sommes inquiets, parce que la transition comme telle que annoncée est entrain de prendre des tournures inquiétantes. Ce à quoi nous assistons maintenant, ces cas de tueries et d’agressions physiques pour lesquelles sont accusées les éléments des forces de l’ordre. Ces cas ne sont pas rassurants. On ne peut pas vouloir mettre fin aux pratiques de l’ancien régime et ressuscité ces même pratiques. Il y a une contradiction. Nous sommes inquiets et nous condamnons ces cas d’agression. Des tirs à balles réelles sur les citoyens. Nous avons besoin que la transition soit conduite dans le respect des droits de l’homme, des normes démocratiques et surtout dans le cadre de lutte contre l’impunité», s’indigne l’activiste sur FIM FM

Ce défenseur des droits de l’homme interpelle les nouvelle autorités à mettre fin à ces bavures et plaide pour que justice soit rendue.

Pour finir, cet activiste des droits de l’homme promet de porter plainte.

«Dans les jours à venir, nous allons porter plainte au niveau des juridictions nationales pour que justice soit faite».