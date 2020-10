Le Groupe organisé des hommes d’affaires (GOHA) se dit profondément touché par les violences post-electorales en Guinée.

L’organisation l’a fait savoir à travers Une déclaration rendue publique ce mardi 20 octobre 2020.

Dans ladite déclaration, le GOHA accuse le régime en place de faire de la violence son sport favori dans le seul but de se maintenir au pouvoir.

La structure fustige aussi l’attitude de la communauté internationale qui, pour le GOHA ne joue pas pleinement son rôle avant d’appeler à la fermeture des boutiques et magasins jusqu’à la publication définitive des résultats du scrutin présidentiel.

DÉCLARATION

Frères et Sœurs Opérateurs et Opératrices Économiques, Chers Compatriotes, Le démon de la division ethnique rode à nos portes, sur la volonté du pyromane national, Alpha Condé.

En effet, notre chère patrie, la Guinée, traverse un moment difficile et le degré de notre engagement patriotique déterminera l’avenir proche et lointain de la Nation. Qu’on le dise ou pas, reconnaissons que l’heure est grave et la patrie est en danger.

Les commanditaires de la haine et de la violence qui veulent se cramponner au pouvoir à tout prix, malgré la volonté contraire du peuple sont en train de passer par les moyens les plus abjects pour assouvir leurs desseins sordides ( diviser pour régner, en tirant sur la fibre étnique) . Leurs plans machiavéliques rondement montés sont en cours d’exécution. Après avoir exclu les autres guinéens en disant qu’il n’y a qu’une couleur à Kankan( pas la couleur nationale mais celle du RPG), après avoir refusé une campagne pacifique aux autres candidats en lice en Haute Guinée, n’assiste à ce jour aux destructions des biens (domiciles et magasins), aux arrestations arbitraires et aux assassinats ciblés. Le tout au vu et au su des soi disant observateurs internationaux qui, jusqu’à présent font preuve d’un silence complice.

Les tueries et pillages programmés qui se passent en ce moment dans les principales villes du pays notamment à Kankan, Conakry, N’zérékoré, Macenta, Kisdidougou, Banankoro et autres sont le fait de milices à la solde du pouvoir périmé qui dirige notre pays et ses paisibles citoyens.

Et pire, Tous ces dégâts et destructions se déroulent sous le regard et la complicité de membres du Gouvernement présents sur les lieux et celle des forces de défense et de sécurité. La Communauté Internationale qui régulièrement dénonce des tels faits quand ils se passent ailleurs ne fait preuve d’aucune réaction en faveur des guinéens victimes des dernières heures au pouvoir des dirigeants actuels.

À quoi sert sa présence en Guinée lors de la tenue de ce scrutin ? Elle observe un silence coupable. Et pourtant, la Guinée ne doit pas être laissée pour compte, car constituant un facteur de stabilisation de la sous région, voire de la région.

Malgré tout, les populations de la Guinée qui ont tant souffert continuent à supporter toutes sortes de brimades. Elles doivent continuer à rester debout et solidaires afin de mieux défendre leurs droits. Car, personne ne le fera a notre place.

C’est pourquoi nous invitons tous les opérateurs économiques de quelque bord qu’ils soient à fermer leurs commerce autant en signe de protestation que par mesure de sécurité, jusqu’à la proclamation des résultats définitifs du scrutin, et cela sur toute l’étendue du territoire national. Nous comptons sur chacun de vous pour le respect de cette invite. Soyons fermes et défendons avec courage la vérité des urnes.

La Guinée restera une et indivisible pour toutes ses filles et Fils. Plaçons la Guinée au dessus de tout en la défendant avec la dernière énergie. Cela passe par lutte pour le triomphe de la vérité et de la paix.

Le refus de résignation doit nous caractériser face à la situation actuelle du pays. Sachons que la liberté s’arrache et que la victoire est au bout de l’action! Que Dieu sauve la Guinée et les guinéens! AMEN

Le 20 Octobre 2020

Le President du GOHA Cherif Mohamed Abdallah