Des jeunes manifestants munis de gourdins et des pierres ont envahi l’axe Kagbelen-cimenterie, provoquant une totale paralysie.

Ces jeunes manifestants disent réclamer la victoire de l’UFDG. Pour se faire entendre, l’un d’entre eux nous confie qu’ils sont obligés de descendre dans les rues.

Visiblement, rien ne marche sur cette voie. Les boutiques et magasins sont fermés et les engins empêchés de circuler, laissant le scénario entre manifestants et la police.

Entre les deux camps, les échanges entre les pierres et gaz lacrymogène se font régulièrement et parfois, de façon spontanée. Par endroits, certains jeunes ont été arrêtés et d’autres sont pourchassés jusque dans leur cachette.