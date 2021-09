Dans le cadre des consultations nationales lancées par la junte qui a renversé Alpha Condé le 05 septembre dernier, les magistrats de rencontré le président du CNRD ce mardi 21 septembre 2021, au Palais du peuple.

Présent à cette rencontre, Alpha Seny Camara, procureur de la république prés le tribunal de Kaloum pense qu’avec cette prise du pouvoir par les militaires, les magistrats n’auront plus de pressions à prendre des décisions.

«Les nouvelles autorités ont échangé avec les magistrats. Leur problème c’est le notre, nous leur avons rappelé qu’ils ont dit que la justice sera désormais la boussole de ce pays. Nous pensons que cela est une libéralisation, plus de pressions exécutives, plus de pressions politiques. Cela veut dire qu’à partir de maintenant, les magistrats n’auront plus de pressions pour leur empêcher de dire le droit comme il se doit. De notre côté, il faut s’attendre à l’application de la loi, la mise à mouvement public».

«Nous sortons d’ici très satisfaits et très confiants en nous mêmes parce qu’on nous a dit que nous devons plus avoir peur de quoi que ce soit, il n’y aura plus de chasse aux sorcières, il n’y aura plus de peur et une autorité exécutive ne va plus se mêler aux décisions rendues par les cours et tribunaux. Nous sommes venus dire au CNRD quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés en terme d’indépendance, d’intégrité et en terme de moyen pour rendre une justice équitable, crédible et capable de sécuriser les justiciables et les investissements faits en République de Guinée. Et nous pensons avoir été compris par le colonel Mamadi Doumbouya.» a expliqué Elhadj Alpha Saliou Barry, Directeur national des affaires civiles et du sceaux au ministère de la Justice.

Pour finir, Elhadj Alpha Saliou Barry, souhaite que les décisions judiciaires rendues soient exécutées parce que la force de la justice réside à l’application de ses décisions.