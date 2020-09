L’artiste malien, Sidiki Diabaté a été retiré du grand événement de sacre du meilleur chanteur ouest-africain par la structure organisatrice AFRIMMA. Après cette annonce, le Malien a demandé à être rétabli dans ses droits.

Une Guinéenne, du nom de Mariam Sow, a accusé Sidiki Diabaté de violences physiques. Une accusation qui a sans doute motivé le retrait de l’artiste malien de la catégorie « Masculin » de l’événement. Mais ce dernier demande aux organisateurs de le rétablir dans ses droits etd’entrer en contact avec son staff :

« J’ai appris avec étonnement et de déception le retrait de ma nomination dans les catégories au AFRIMMA. Je tiens à informer l’opinion nationale et internationale afin de rétablir cette nomination. Le prétexte évoqué par les organisateurs de récompense porte sur les calomnies et les complots dont fait l’objet de ma personne dans une histoire de violence.

Je précise que pour l’heure, ce retrait de ma nomination intervient dans un moment de turbulences. Et jusqu’à preuve du contraire j’exige de tenir en compte » La présomption d’innocence.

J’invite les organisateurs à être professionnels, et entrés en contact avec mon staff pour avoir des informations. Les faits reprochés sur ma personne ne sont pas avérés. Et c’est à la justice malienne de juger cette affaire.

Les organisateurs ne sont en aucun moment entrés en contact avec mon staff pour s’assurer de mon innocence. Ainsi je réclame le rétablissement de ma nomination et exige des excuses des organisateurs auprès du public pour m’avoir retirer de la compétition sans aucune preuve de culpabilité.

Je précise encore dans cette affaire « Je suis innocent, et elle est un complot préparé pour me nuire. Je traduis ce retrait comme une injustice et une atteinte aux droits de vote de mes fans à travers le monde et une discrimination contre le peuple malien en particulier.

Merci à tous pour vos votes et votre bonne compréhension !

