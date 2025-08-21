Prévu ce jeudi 21 août 2025 devant le tribunal de première instance de Kaloum, le procès de Moussa Mara, alias “Al Sisi”, poursuivi pour “trahison, complicité de détention d’armes et de munitions”, ainsi que celui de l’ancien président Alpha Condé, n’a finalement pas eu lieu.

Selon les explications données, la suspension serait liée aux vacances judiciaires. « Comme vous le savez, nous sommes en période de vacances judiciaires. Mais on a été appelé par le parquet, pour savoir si nous étions disponibles pour la programmation du dossier de notre client Al Sisi. Nous sommes au nombre de cinq avocats, nous avons donné notre accord pour que le dossier soit programmé. Nous étions là le mardi passé, sur appel du parquet. Mais on nous a dit de patienter pendant 48 heures. Après cela, nous sommes venus ce jeudi matin, on nous dit non, sauf à la reprise (fin des vacances judiciaires) », a déploré Me Lanciné Diabaté, membre du collectif de défense.

Arrêté le 18 novembre 2023 et placé sous mandat de dépôt le 5 décembre de la même année, Moussa Mara est détenu depuis plus de 20 mois. Son avocat dénonce une situation intenable. « Nous sommes écœurés, dépassés, par la non-programmation aujourd’hui », a-t-il exprimé.

En plus des accusations initiales, le parquet de Kaloum reproche également à l’accusé une “participation à une manifestation non autorisée”. Et selon l’ordonnance de renvoi, “il est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs”, a précisé Me Diabaté.