Lors d’une conférence de presse, ce lundi 21 août 2023, les étudiants doctorants et stagiaires guinéens à l’étranger accusent, Mohamed Damba Camara, directeur général du Service national des bourses extérieures (SNABE), de mauvaise gestion de leurs bourses d’entretien.

Ils l’ont fait savoir au cours d’une conférence de presse, ce lundi 21 août 2021. « Le directeur du SNABE, durant deux (2) ans de service à cette direction, n’a pu faire le recensement biométrique de l’ensemble des bousiers guinéens à l’étranger et publier la liste générale. D’après l’une de ses sorties médiatiques, le nombre de boursiers guinéens à l’étranger serait aujourd’hui estimé à 800 personnes, il est quasiment impossible pour nous de croire à cette information », a souligné Aboubacar Sidiki Traoré, doctorant en Russie.

Dans sa communication, ce jeune boursier dénonce la soustraction d’énormes montants sans justification sur les bourses de janvier à juin 2022 pour tous ceux qui font les niveaux Master et Doctorat des promotions 2020-2021 et 2021-2022, mais aussi le non-paiement de plusieurs mois d’arriérés pour les boursiers de la Russie, du Maroc, de la Tunisie et du Cuba.

Sur la situation des boursiers guinéens en fédération de Russie, spécifiquement, Aboubacar Sidiki Traoré affirme qu’il y a une incohérence entre le contenu du communiqué officiel du SNABE du 19 juin 2023 et l’état de paie disponible au niveau de l’Ambassade de la République de Guinée en Fédération de Russie. Il s’agit de la non prise en compte de la revalorisation des bourses conformément au décret D/2022/0378/PRG/CNRD/SGG du 12 août 2022 pour l’état de paie des quatre (4) derniers mois de l’année 2022 (de septembre à décembre).

Pour venir à bout de leurs calvaires, ces boursiers exhortent le CNRD à la nomination « des dirigeants compétents, intègres et responsables à la tête d’un service aussi important que le SNABE, à travers lequel notre nation est représentée dans le monde estudiantin ».

Ils réclament, entre autres :