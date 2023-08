Selon les spécialistes de la santé, le choléra est une infection bactérienne de l’intestin grêle qui peut provoquer une diarrhée aiguë et une déshydratation intense. Il est causé par une bactérie appelée Vibrio cholerae. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de mortalité lié aux flambées de choléra dans le monde a atteint 2% en 2021, un taux qui devrait rester le même en 2022 et se poursuivre en 2023. Pour en savoir un peu plus sur cette maladie, nous avons rencontré ce mardi 22 août 2023, le médecin Jean Paul Yassa Guilavogui spécialiste en santé publique. Avec lui, il a été question de parler des causes, conséquences et modes de prévention de cette pathologie en période hivernale. Entretien !

Guinee360.com : Qu’est-ce que le choléra ?

Jean Paul Yassa Guilavogui : Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par la bactérie Vibrio cholerae. Cette maladie peut se propager rapidement et causer des symptômes tels que la diarrhée aqueuse sévère, des vomissements et une déshydratation sévère.

Comment se transmet le choléra ?

Le choléra se transmet principalement par la consommation d’aliments ou d’eau contaminés par la bactérie Vibrio cholerae. C’est-à-dire, ces personnes peuvent contracter le choléra en buvant de l’eau ou en mangeant des aliments infectés par la bactérie. Une fois avalée, elle colonise la muqueuse de l’intestin grêle et libère une toxine (poison) qui peut amener l’organisme à évacuer du liquide à l’intérieur de l’intestin grêle, ce qui provoque une diarrhée aqueuse. Les selles des personnes infectées peuvent également contaminer l’environnement, contribuant à la propagation de la maladie.

Quelles sont les causes du choléra ?

Les principales causes du choléra sont la consommation d’eau ou d’aliments contaminés par la bactérie Vibrio cholerae. Les zones où l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est limité, sont plus susceptibles d’être touchées par la maladie.

Quels sont les symptômes du choléra ?

Les symptômes du choléra comprennent principalement une diarrhée aqueuse aiguë sévère, des nausées et des vomissements. Il est important de noter que certains patients infectés par le Vibrio cholerae ne présentent aucun symptôme, ce qu’on appelle les porteurs asymptomatiques. Bien que ne montrant pas de signes de la maladie, ces porteurs peuvent excréter la bactérie dans leurs selles, contribuant ainsi à la propagation de la maladie.

Quelles sont les conséquences du choléra ?

Les conséquences du choléra peuvent être graves, notamment une déshydratation sévère et rapide. En l’absence de traitement adéquat, cela peut entraîner la mort, en particulier chez les enfants et les personnes âgées.

Est-ce que le choléra est mortel ?

Oui, le choléra peut être mortel, surtout si la déshydratation n’est pas traitée rapidement et adéquatement.

Est-ce qu’il y a des zones plus exposées que d’autres au choléra ?

Les risques du choléra sont plus élevés dans les zones où l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est limité. Les épidémies peuvent se propager rapidement, en particulier dans des conditions de pauvreté et de mauvaise hygiène.

Comment débute le choléra ?

Le choléra débute généralement avec des symptômes gastro-intestinaux tels que des vomissements et des diarrhées. Les personnes infectées peuvent rapidement développer une déshydratation sévère.

Quelle est la durée d’incubation du choléra ?

La durée d’incubation du choléra varie de 12 heures à cinq jours après avoir ingéré la bactérie.

Comment se protéger contre le choléra ?

Pour se protéger contre le choléra, il est important de boire de l’eau potable, de manger des aliments bien cuits, de se laver fréquemment les mains et d’éviter les zones à risque élevé.

Quels comportements adoptés pour se protéger du choléra surtout pendant cette saison pluvieuse ?

Pendant la saison pluvieuse, il est essentiel de maintenir une bonne hygiène, de boire de l’eau propre, de préparer les aliments dans des conditions sanitaires, de veiller à l’assainissement et de se protéger des eaux de ruissellement contaminées.

Comment traite-t-on le choléra ?

Le traitement du choléra implique une réhydratation orale ou intraveineuse pour compenser la perte de liquides. Les patients gravement déshydratés nécessitent une hydratation intraveineuse et, dans certains cas, des antibiotiques peuvent être administrés.

Existe-t-il un vaccin contre le choléra ?

Oui, il existe des vaccins anticholériques oraux qui peuvent aider à prévenir la propagation du choléra. Ces vaccins nécessitent généralement deux doses pour une protection complète. Les vaccins anticholériques oraux sont considérés comme un outil complémentaire dans la prévention et le contrôle des épidémies de choléra, en plus d’autres mesures telles que l’amélioration de l’hygiène et de l’accès à l’eau potable.