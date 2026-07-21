Mondial 2026 : Thierno Saïdou Diakité déplore la faible représentation des arbitres africains

Au lendemain de la finale de la Coupe du monde 2026, remportée par l’Espagne, l’heure est aux bilans. Si l’organisation du tournoi est globalement saluée, les prestations arbitrales continuent d’alimenter les débats. Interrogé sur la question, le consultant sportif guinéen Thierno Saïdou Diakité estime que l’arbitrage de cette édition a été globalement satisfaisant, tout en regrettant la faible présence des arbitres africains au plus haut niveau de la compétition.

Rappelant le rôle central de l’arbitre dans le déroulement d’une rencontre, il s’est appuyé sur une citation de feu Pathé Diallo. « Comme le disait le doyen feu Pathé Diallo, l’arbitre est le dépositaire de l’arbitraire. Il est appelé à intervenir en temps réel, à la seconde près, au cours d’un match », a-t-il déclaré, avant de rappeler que l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) a été instaurée « pour pallier les erreurs d’arbitrage ».

Selon lui, des améliorations restent toutefois nécessaires afin de renforcer la cohérence des décisions prises pendant les rencontres. « Pour éviter d’éventuelles contestations et préserver l’équité entre les équipes en lice, je souhaite davantage d’harmonisation entre les assistants de la VAR et les arbitres de champ. À mon humble avis, globalement, l’arbitrage au cours de ce Mondial a été satisfaisant. »

En revanche, le consultant guinéen se montre plus critique concernant la représentation du continent africain au sein du corps arbitral. « Je profite de cet entretien pour regretter la faible représentation des hommes en noir du continent. Il revient donc à nos fédérations de travailler davantage sur la formation et la qualification de nos arbitres », a-t-il suggéré.

Pour rappel, l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, qui devait officier lors de la Coupe du monde, a été refoulé à son arrivée aux États-Unis, alors qu’il était pourtant muni d’un visa en règle.

Retrouvez prochainement sur Guinée360 l’intégralité de l’analyse de Thierno Saïdou Diakité consacrée aux principaux enseignements de la Coupe du monde 2026.