Décès de l’élève Mamadou Diouma Bah : le procureur de Kindia livre sa version des faits

Après le décès de Mamadou Diouma Bah, candidat au Baccalauréat unique âgé de 18 ans, survenu dans la nuit du 20 au 21 juillet 2026 à Kindia, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kindia, Mamadou Bhoye Diallo, a réagi aux différentes informations circulant sur les circonstances du drame.

Face à la presse ce mardi, le magistrat a apporté des précisions, notamment sur le lieu du décès du jeune homme, condamné dans une affaire de fraude présumée aux examens nationaux.

« Pour éviter de donner de la désinformation, Mamadou Diouma Bah faisait partie de ceux qui ont été condamnés pour fraude aux examens. Malheureusement, il est décédé à la suite d’une maladie qu’on appelle le rhumatisme. Mais il n’est pas décédé en prison », a déclaré Mamadou Bohyeb Diallo.

Selon le procureur, l’administration pénitentiaire a pris des dispositions dès les premiers signes de dégradation de l’état de santé du détenu. Il affirme que Mamadou Diouma Bah a été conduit à deux reprises à l’hôpital régional de Kindia avant d’être confié à sa famille pour poursuivre sa prise en charge médicale.

« Dès lors que le régisseur m’a informé de son état de santé précaire, le régisseur l’a amené deux fois à l’hôpital régional. Puisque ça continuait, ça n’allait pas, j’ai demandé au régisseur de le confier à ses parents. Donc, ce sont ses parents eux-mêmes qui l’ont amené à l’hôpital. Puisqu’il a un médecin quand il était à Dalaba. Et c’est la raison pour laquelle on l’a fait venir à Kindia. Et malheureusement, il est tombé dans cette situation. Et vraiment, on en est désolé parce que la mort, personne ne peut la souhaiter pour son prochain », a-t-il expliqué.

Le procureur a également exprimé ses regrets après la disparition du jeune candidat, tout en revenant sur la décision de justice qui avait conduit à sa condamnation.

« On aurait souhaité qu’il puisse purger sa peine de revenu dans la société normalement et s’en remettre à travailler. Il est indépendant, on n’a pas pu relever la peine parce qu’on a estimé que la peine qui a été prononcée, il a plus le minimum. Même si les gens estiment que c’est exagéré, c’est trop. Mais nous, on a estimé qu’il n’y a pas de problème. »

Interrogé sur les conditions de détention des sept élèves condamnés dans cette affaire de fraude aux examens, Mamadou Bhoye Diallo assure que des dispositions particulières ont été prises par l’administration pénitentiaire.

« C’est comme d’habitude. On ne peut pas mettre les sept ensemble parce qu’il y avait des filles parmi eux. Les filles sont dans la cale des femmes. Mais ce qui reste clair, les jeunes sont tous ensemble dans la cale des mineurs. Moi-même, la dernière fois que je suis allé à votre présence, je suis allé visiter la prison. Ils étaient tous là, ensemble. En ce moment, ils ne se plaignaient de rien. Mais c’est après que sa maladie a recommencé », a-t-il conclu.

Pour l’heure, le corps de Mamadou Diouma Bah reste à la morgue en attendant son inhumation.