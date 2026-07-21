« Il est décédé à l’hôpital et non en milieu carcéral » : le ministère de l’Éducation réagit au décès de Mamadou Diouma Bah

Le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a réagi au décès de Mamadou Diouma Bah, candidat au Baccalauréat unique, survenu dans la nuit du lundi au mardi à Kindia. Dans un communiqué, le département dirigé par Alpha Bacar Barry apporte des précisions sur les circonstances de la mort du jeune homme et dément les informations faisant état d’un décès en détention.

Selon le ministère, Mamadou Diouma Bah est décédé dans une structure sanitaire où il avait été évacué après une dégradation de son état de santé, alors qu’il exécutait une peine d’emprisonnement. « En raison de la dégradation de son état de santé, il avait été évacué vers une structure sanitaire où il recevait des soins, avant d’être remis à la disposition de ses parents par le Parquet. C’est par la suite qu’il est malheureusement décédé à l’hôpital et non en milieu carcéral, contrairement aux informations relayées par certains canaux », indique le communiqué.

Mamadou Diouma Bah avait été reconnu coupable de fraude lors des épreuves du Baccalauréat unique et condamné, avec six autres candidats, à un mois d’emprisonnement ferme par le Tribunal de première instance de Kindia. D’après le ministère, la dégradation de son état de santé pendant l’exécution de sa peine avait nécessité son évacuation vers une structure sanitaire, où il a finalement rendu l’âme.

Dans son communiqué, le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a exprimé sa compassion à la famille du défunt et présenté ses condoléances à ses proches ainsi qu’à ses camarades de classe.