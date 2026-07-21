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Bourses d’études en Malaisie : SONOCO WAQF lance un appel à candidatures pour les étudiants guinéens

La Redaction
1 min de lecture

SONOCO WAQF, en partenariat avec AWQAF Africa et l’Université UNISIRAJ, ouvre les candidatures pour son programme de bourses d’études 2026 en Malaisie. Destinée aux jeunes Guinéens titulaires du baccalauréat avec au moins la mention Bien, cette initiative offre une prise en charge complète des études universitaires dans plusieurs filières, dont les sciences informatiques, la finance, le management et l’administration des affaires.

Les dossiers de candidature sont ouverts jusqu’au 31 juillet 2026.

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