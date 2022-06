Le président du parti la Guinée pour le Développement et l’Équilibre (GDE) a été entendu ce mardi 21 juin 2022 au tribunal de première instance de Mafanco. A la barre, Aboubacar Soumah est revenu sur ce qui se serait passé entre lui et le journaliste Hamed Camara lors de son passage dans « Les GG ». L’ancien député à l’Assemblée nationale a d’abord nié les faits qui lui sont reprochés.

Expliquant les circonstances qui ont été à base des disputes entre lui et Hamed Camara, le président du GDE a indiqué qu’au début de son intervention dans les Grandes gueules ce jour, le journaliste Hamed Camara n’était pas dans le studio. Selon lui, c’est après la pose qu’il est entré.

« En entrant dans le studio, il (Hamed Camara, ndlr) a dit ‘laissez-les, c’est des politiciens malhonnêtes, bordels, menteurs, ils ont tous soutenu le troisième mandat’. Et de passage pour prendre place dans le studio, la main d’Hamed a touché mon bas ventre, c’est en ce moment que je me suis déplacé et allé vers lui, je lui ai dit, Hamed je fais partie de tes formateurs. Il a continué à me traiter de menteur, je lui ai dit à mainte reprise de ne pas m’insulter», a expliqué Aboubacar Soumah.

Le président du GDE réitère qu’il n’a jamais pris Hamed Camara au colet mais, «j’ai mis mes deux mains sur ses épaules et je lui ai dit, ne m’insulte pas.»