Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) est vent debout contre le glissement du calendrier de la transition. À l’occasion d’une conférence, ce mardi 21 mai 2024, Ibrahima Diallo a réitéré leur volonté de s’opposer contre la volonté de la junte de rallonger la transition.

“Je le dis ici et au nom du FNDC, que nous nous opposerons fermement à toute idée de glissement de la transition par tous les moyens légaux y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques sur toute l’étendue du territoire national”, a martelé Ibrahima Diallo, responsable des stratégies et planification du FNDC soutenant que prolonger la transition dans cette “instabilité sociopolitique” revient à prolonger la souffrance des Guinéens.

Et pour faire face à cette éventualité de glissement du calendrier, Ibrahima Diallo a annoncé des consultations à l’endroit des partis politiques, de la société civile, des syndicats et de la presse pour une synergie d’actions” pour contrecarrer les velléités de la junte de s’éterniser au pouvoir.

Lors de son passage sur TV5 monde, le Premier ministre avait clairement indiqué que “le calendrier pour le retour à l’ordre constitutionnel tel qu’il a été défini ne le sera pas”. En lieu et place des élections présidentielles, Bah Oury évoque la possibilité de tenir le référendum constitutionnel à la fin de l’année 2024.

Le FNDC condamne fermement ces déclarations qu’il qualifie de “conflictogènes et empreintes “d’arrogance et de mépris”. Le Front deplore que Bah Oury se soit inscrit dans cette posture qui ne favorise pas le dialogue entre les acteurs concernés.

“A son âge et avec son parcours, Bah Oury devrait consacrer son séjour à la primature pour rechercher, dans la mesure du possible, des solutions pour contribuer à apaiser la transition dans l’intérêt général, plutôt que de privilégier ses propres intérêts et sa longévité à la primature au détriment de la paix et de la stabilité du pays. Il a le choix entre trouver sa place du bon côté de l’histoire ou graver son nom dans les pages sombres de l’histoire de cette transition”, a prévenu l’activiste.