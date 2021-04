Les anciens travailleurs de la (Société des télécommunications de Guinée (Sotelgui), continuent à se plaindre face à leur licenciement pour motif économique sans mesure d’accompagnement. Ils se sentent même abandonnés après la fermeture de la Société.

Pourtant, l’actuel ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie Numérique rassure qu’avant son arrivée à la tête de ce département, le 19 juin 2020, le problème était déjà réglé. Oumar saïd Koulibaly l’a dit ce mercredi 21 avril, chez nos confrères de Fil Fm.

« Le cas des anciens travailleurs de Sotelgui n’est plus d’actualité. Tous les droits de travailleurs ont été respectés. À ce que je sache, je n’ai pas de dossier sur la table concernant ces anciens travailleurs. Et je n’ai jamais reçu depuis ma prise de fonction, d’un syndicat quelconque ou une plainte émanant d’un ancien travailleur ou d’un collectif des anciens travailleurs de la Sotelgui. Et même quand j’étais à l’ARPT, je savais que le problème avait été réglé au temps du ministre Oyé Guillavogui », dira-t-il.

«Faux!», rétorque le secrétaire général du syndicat des anciens travailleurs de la Sotelgui. Interrogé par la même occasion, Thierno Bah a indiqué que le ministre ne connaît pas tous les détails.

« Depuis l’arrêt de la Sotelgui, on a enregistré plus de 300 morts. Quelqu’un qui n’a pas quoi manger, quand il tombe malade, il ne peut pas se soigner. (…) On a licencié les gens de motif économique. Il y a eu des retraités, mais dans le lot de licenciement pour le motif économique, il y a un problème très sérieux. D’abord à l’avènement de la Sotelgui, on avait licencié tous les travailleurs qui étaient fonctionnaires et reversés à la caisse nationale de sécurité sociale. On a été abandonnés à nous-mêmes, à notre sort. C’est comme si nous n’avons rien fait pour l’État Guinéen », déplore ce syndicat.