Alpha Condé a félicité son principal opposant, Cellou Dalein Diallo à la suite du communiqué de l’Ufdg appelant ses militants à la retenue dans leurs commentaires après la mort par Covid-19 du président de la Ceni, Me Amadou Salif Kébé.

En ce moment de crise sanitaire liée au coronavirus, l’Ufdg a appelé ses militants “à la retenu dans les commentaires sur les malades et victimes de cette pandémie qui est à la porte de chacun de nous. Aucun sympathisant, militant, ou responsable ne devrait aller à l’encontre de la ligne de communication du président de l’Ufdg qui est faite de compassion, de la retenue et surtout du rappel de ce que doit être notre pays réconcilié sur des valeurs. Les rancœurs du moment ne doivent pas obscurcir nos cœurs au point d’oublier que tous les guinéens sont frères au-delà des clivages ethno-politiques du moment. Nous rappelons la responsabilité de chacun et invitons tout le monde à avoir de l’empathie pour nos concitoyens quels que soient les problèmes qu’ils nous ont causés dans le passé”, a exhorté le principal parti de l’opposition guinéenne.

Dans une déclaration lue sur les ondes de la Rtg, le président Alpha Condé a félicité son principal opposant qui s’est montré plein de bon sens et de compassion à l’égard des victimes de la pandémie du Covid-19.