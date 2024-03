L’ancien ministre de l’Environnement poursuivi pour détournement de fonds devant la CRIEF a démenti l’information selon laquelle il aurait profité de son séjour médical en Tunisie pour rejoindre l’ancien président Alpha Condé en Turquie.

Au cours de l’audience du mercredi 20 mars 2024 devant la Cour de répression des infractions économiques financières (Crief), l’avocat de l’Etat Me Amadou Babein Camara a déclaré : “Monsieur le président, ce monsieur [Oyé Guilavogui, Ndlr] ne va jamais revenir, on nous fait croire qu’il est en Tunisie pour des soins, mais nous avons des informations qu’il a rejoint son mentor [Alpha Condé, Ndlr] en Turquie. Seulement, nous ne voulons pas rentrer dans les détails”.

Le procureur spécial, Aly Touré, a également exprimé ses préoccupations par rapport à cette situation, soulignant que l’ancien ministre aurait profité de la permission de se faire soigner en Tunisie pour rejoindre la Turquie. Il a insisté sur le respect de l’ordonnance qui stipulait que l’accusé devait rester en Tunisie pour des soins. C’est ainsi que le juge a décidé de renvoyer l’affaire au 3 avril prochain, laissant ainsi le temps aux parties concernées de clarifier la situation et de prendre les mesures nécessaires.

Joint par Africaguinee.com, Oyé Guilavogui a précisé : « Je suis à Tunis, je continue mon traitement. C’est un traitement qui est très long parce que c’est jusqu’à décembre 2024. J’ai même envoyé le rapport médical à la CRIEF, ils sont au courant. Comment Me Baben peut se permettre de dire des choses comme ça ? Ce n’est pas normal. Je suis souffrant, je me traite ici et lui il me projette en Turquie, ce n’est pas gentil ça. La première fois c’était sur Paris, ils disaient que j’étais à Paris et j’étais obligé de parler avec les gens de la CRIEF directement pour qu’ils sachent que je suis en Tunisie”, a-t-il expliqué.