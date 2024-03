Dans un rapport parrainé par les Nations Unies intitulé « indice mondial du bonheur » paru ce mercredi 20 mars 2024, des chercheurs ont classé les pays du monde du plus heureux au moins heureux. Dans ce classement, les pays du nord de l’Europe occupent les premières places : Finlande, Danemark, Islande, Suède.

Dans ce classement, la Guinée est classée 97e avec une note de 5.023, juste après le Gabon (95e) et la Côte d’Ivoire (96e) et juste avant la Turquie (98e) et le Sénégal (99e) selon les évaluations sur les niveaux de vie des populations entre 2021 et 2023. Dans ce même rapport, les États Unis sont classés 23e, l’Allemagne 24e, la France 27e et la Chine 60e.

Le bas du tableau est occupé par l’Afghanistan (143e), juste avant viennent : le Liban (142e), le Lesotho (141e), la Sierra Leone (140e) et la République démocratique du Congo (139e).

Le classement est fait à partir des évaluations nationales de la durée de vie moyenne en termes de six variables clés : le PIB par habitant, l’espérance d’une vie saine dès la naissance, le fait d’avoir quelqu’un sur qui compter, la liberté de faire des choix de vie, la générosité et l’absence de corruption.

Selon ce même rapport, en Guinée, ce sont les personnes âgées de 60 ans et plus qui sont les plus heureux alors que la tranche d’âge 45 – 59 ans sont les moins heureux.