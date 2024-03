Depuis plusieurs jours maintenant, des pêcheurs artisanaux sont victimes de brûlures après avoir été en contact avec un produit chimique en haute mer. Selon nos informations, ils ont été transportées à l’hôpital Donka pour y recevoir des soins.

Le ministère de la Santé dresse un bilan de 9 personnes [12 selon l’Union nationale des pêcheurs artisanaux] dont des “Sierra Léonais” et ou des “Ghanéens” provenant du port de Boulbinet à Kaloum. Ils ont été évacués à l’hôpital Donka où ils reçoivent gratuitement des soins, a indiqué le chef service chirurgie plastique et de traitement des grands brûlés, Dr Karamba Kaba.

“Pour le moment, leur état est stable. Il n’y a pas de vie en danger. Nous avons hospitalisé 5 dont 4 ont été mis en ambulatoire. Ce n’est pas le moment de paniquer, nous avons déjà rencontré le même phénomène, les mêmes lésions l’année passée. C’est le contact direct avec l’eau de mer souillée qui entraîne des brûlures au niveau du visage et des organes génitaux externes. Nous avons l’expérience nécessaire dans ce domaine. Nous disposons d’un protocole bien défini pour ce type de situation, et c’est ce que nous avons mis en œuvre. Le ministre de la Santé a donné des instructions fermes concernant la prise en charge des victimes. Ainsi, la nourriture, le traitement et l’hébergement sont entièrement gratuits”, a-t-il rassuré.

Le ministre de la Santé, Oumar Diouhé Bah et son homologue de la Pêche, Fatima Camara étaient aux chevets des victimes à l’hôpital Donka.

En avril 2023, une vingtaine de pêcheurs avaient également été victimes de graves brûlures cutanées