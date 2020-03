Guinée : Les réseaux sociaux bloqués à la veille du scrutin controversé

Les réseaux sociaux notamment Facebook, Instagram, Twitter et Whatsapp sont inaccessibles en Guinée pendant cette nuit du 21 mars 2020, cela pour la deuxième nuit consécutive.

Des nombreux utilisateurs ne parviennent pas à accéder aux réseaux sociaux sans VPN dans la soirée de ce samedi, veille d’un double scrutin législatif et référendaire vivement contesté par l’opposition et la société civile réunis au sein du FNDC.

NetBlocks qui est une agence qui surveille l’interruption et la coupure d’internet dans le monde confirme la coupure au niveau guinéen et rappelle que les travaux de maintenance du câble sous-marin avaient été reportés par la GUILAB, ce qui rend incompréhensible ces coupures répétitifs.

⚠️ Alert: Social media has been blocked by #Guinea‘s leading internet providers Orange and MTN on the eve of legislative elections; real-time network data confirm Twitter, Facebook, Instagram now cut and WhatsApp restricted; incident ongoing 🇬🇳 #Guinee

📰 https://t.co/Gm064C8yDD pic.twitter.com/8YrLTVQKqG

— NetBlocks.org (@netblocks) March 21, 2020