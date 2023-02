Il s’est ouvert, ce mardi 21 février 2023, un symposium sur le constitutionnalisme en Guinée. Présidée par colonel Mamadi Doumbouya, la cérémonie a mobilisé des membres du gouvernement, des institutions républicaines. Ainsi que des membres du Conseil national de la transition (CNT), des représentants de la société civile et des partis politiques.

Ce symposium, du 21 au 22 février, servira de cadre de discussion afin de définir les grandes lignes permettant aux conseillers nationaux d’acquérir les bases fondamentales du constitutionnalisme pour la rédaction du projet de la nouvelle Constitution.

Dans son discours, le président du CNT, Dansa Kourouma, a souligné que « La longue expérience d’exercice de la souveraineté de notre pays révèle que la pratique institutionnelle était fortement érodée par des dysfonctionnements majeurs, à la limite de la déliquescence de l’Etat qui ont engendré cycliquement des ruptures de l’ordre constitutionnel en avril 1984, décembre 2008 et septembre 2021. Mais la plus récente, celle de septembre 2021 a eu la particularité d’arrêter un désordre institutionnel et administratif sans précédent et surtout le mérite de restaurer au peuple guinéen sa liberté, sa dignité et retrouvé l’espoir volatilisé après le forcing constitutionnel de 2020. Ces épreuves et épisodes de violations, de violences et répressions ont profondément blessé, abusé, humilié et surtout déçu les Guinéens. De toutes évidences les Guinéennes et les Guinéens attendent des institutions de la transition, notamment le CNT dans la collégialité, une réponse claire de leurs incertitudes, inquiétudes, interrogations et craintes face à l’avenir ».

Ce présent symposium sera suivi du débat d’orientation constitutionnelle au cours duquel, le CNT, le CNRD, le Gouvernement et toutes les composantes de la nation vont examiner ensemble et inclusivement les défis auxquels est confrontée la Guinée.