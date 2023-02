En conférence de presse, ce mardi 21 février 2023, le Premier ministre, Bernard Goumou, est revenu sur la reconduction par la Cedeao des sanctions contre la Guinée, le Burkina Faso et le Mali.

Le chef du gouvernement guinéen a relevé des « incohérences » dans le communiqué de la Cedeao qui, selon lui, « a été signé par le président en exercice de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, en lieu et place du président de la commission de la CEDEAO comme c’est le cas souvent ».

D’après le premier ministre, le ministre des affaires étrangères qui est actuellement en Ethiopie a déjà commencé à mener des consultations avec les partenaires techniques et financiers. Bernard Goumou rassure que dans les prochains jours, Morissanda Kouyaté et Ousmane Gaoual Diallo porte-parole du gouvernement seront devant la presse pour apporter plus de précisions sur la position du gouvernement. « Nous demandons humblement à la CEDEAO l’accompagnement nécessaire pour la conduite de cette transition selon le délai de 24 mois que nous avons signé », a sollicité Bernard Goumou.