Le président de la transition a présidé la cérémonie d’ouverture du Symposium sur le constitutionnalisme en Guinée. A cette occasion, colonel Mamadi Doumbouya a exhorté le CNT à doter le pays d’une Constitution qui résistera au temps.

« Je voudrais réitérer encore une fois à nos concitoyens l’importance de la Constitution. Vous savez très bien qu’une Constitution mal ficelée nous amène à reprendre et nous ne voulons plus reprendre la transition parce que nous savons très bien que nos pays (africains) ont besoin de la quiétude pas transition en permanence.

Je voudrais qu’on puisse réfléchir à mettre en place une Constitution forte, adaptée à nos besoins. Comme nous l’avons dit le 5 septembre, il est important que les Guinéens puissent réécrire leur Constitution. Qu’elle ne soit pas écrite par une personne faite sur mesure et surtout qu’elle ne soit pas faite sur mesure pour un parti politique ou une personne politique. C’est pourquoi, nous avons dit, dès le début, que nous allons organiser bien sûr la transition, mais qu’on ne fera pas partie de l’après transition. Pour nous, ça c’est clair et ça doit l’être.

C’est pourquoi, à l’occasion de ce symposium, nous demandons que les questions Constitution puissent être mises à plat, réfléchies. Le CNT réécrira bien sûr la Constitution, mais c’est le peuple de Guinée dans son entièreté qui l’adoptera. Cela est clair pour nous. Cette fois, nous allons faire les choses correctement parce qu’il faut faire les choses correctement pour se faire respecter et nous voulons nous faire respecter.

Pour nous, le CNT et tous ceux qui sont présents pour cela travailleront dans le sérieux parce que nous n’allons pas écrire une Constitution pour 110 ans. Nous allons faire une Constitution qui résistera au temps et pourra être utile à nos enfants. Ça ne sera pas une Constitution qui sera faite sur mesure parce que nous-mêmes ne ferons pas partie de la mesure.

Pour moi, il est important de prendre en compte toutes les questions qui se posent et de trouver la solution adéquate, une solution qui sera une solution à la guinéenne en prenant en compte toutes les questions. Il est important de prendre en compte tout ce qui n’a pas marché et de remettre à plat, de mettre à nu et de trouver la solution adaptée à chaque problème. Il ne s’agit pas de prendre la Constitution d’à côté et de la photocopier. Il s’agit, en tant que soldat, quand il y a problème, de trouver la solution. Je pense qu’il faudra réfléchir sincèrement et le faire entre nous-mêmes et Dieu. C’est-à-dire qu’elle puisse être utile à nos enfants qui viendront. Elle ne doit pas être que pour nous parce que nous allons tous disparaître. Ce qui restera et résistera au temps, c’est notre pays. Je vous exhorte d’avoir un outil qui pourra servir à la République de Guinée »