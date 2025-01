Le procès dans l’affaire Ramatoulaye Kolon Diallo, militante du RPG Arc-en-ciel, accusée de diffamation et injures contre le chef de l’Etat, s’est poursuivi au Tribunal de Première Instance de Kaloum, ce mardi 21 janvier 2025.

Quelques minutes après son ouverture, l’audience a été renvoyée au 23 janvier. L’avocat de l’accusée, Me Balla Keïta a déploré ce report soulignant que la défense était prête à plaider. “C’est un dossier instruit puis renvoyé devant le tribunal. Madame Ramatoulaye Kolon Diallo est poursuivie pour diffamation à l’encontre de la personne du Président de la République. Les plaidoiries et réquisitions étaient programmées à ce jour. A l’évocation du dossier, nous étions prêts à plaider ce dossier parce que nous sommes convaincus que c’est une poursuite qui n’a que le caractère politique. Du coup, nous avons voulu plaider le dossier pour en finir complètement avec le dossier, car il est vide”, a fait savoir Me Balla Keïta.

“Le parquet a toujours continué comme ça. Dans un premier temps, il a sollicité un renvoi et nous nous sommes opposés parce que nous estimons qu’un dossier instruit est déjà à moitié compris et réglé. Nous avons tout fait pour que nous puissions plaider ce dossier aujourd’hui, mais le parquet est de fuite en fuite. Il est allé jusqu’à ce qu’il ait demandé à ce que 30 minutes lui soient accordées à l’effet de se préparer au mieux”, a déploré l’avocat.

Les réquisitions et plaidoiries sont prévues à nouveau le jeudi 23 janvier 2025.