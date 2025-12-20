A 24 heures du coup d’envoi de l’édition 2025 de la CAN, le sélectionneur du Maroc et des comores étaient en conférence de presse ce matin à Rabat pour planter le décor de la rencontre inaugurale. Devant les médias, Walid Redragui s’est montré ambitieux avec la sélection marocaine, pays hôte du tournoi.

Cité comme le grand favoris de la CAN2025, le Maroc ouvrir le bal de la compétition, ce dimanche face aux Comores au complexe sportif Moulay-Abdellah de Rabat.

Dès ses premières paroles, le technicien marocain a tenu à préciser les ambitions de les lions de l’Atlas “notre objectif est de remporter cette compétition à domicile”, a-t-il précisé d’entrée.

Interrogé sur les avantages et les enjeux de jouer à la CAN à domicile, Redragui s’est montré confiant “biensur, on a une pression derrière mais il faut gérer les émotions, avancer avec confiance et humilité en respectant tous les adversaires. On a un effectif mixte, on est focus sur l’enjeu actuel parce qu’on doit gagner”.

Walid Redragui et ses hommes lanceront le coup d’envoi de cette édition est demain dimanche face aux Comores, au complexe sportif Moulay-Abdellah de Rabat, à 19h GMT.