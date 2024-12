L’ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, ne compte pas se mettre à l’écart dans le combat pour le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.

À quelques jours de la fin du chronogramme, initialement prévue au 31 décembre 2024, les forces vives de Guinée dénoncent un manque de volonté de quitter le pouvoir.

Face à cette situation, les membres de cette plateforme affûtent leurs armes pour exiger le départ de la junte et la mise en place d’une transition civile dès janvier 2025.

Étant membre des Forces vives, le parti d’Alpha Condé s’organise également pour jouer sa partition dans cette lutte. “En ce qui concerne les Forces vives, sachez que le RPG Arc-en-ciel en fait partie, et donc toute décision prise nous concerne”, a assuré l’ancien ministre du Commerce, Marc Yombouno.

Cependant, ce responsable du RPG estime qu’il n’y a pas de péril en la demeure et qu’il n’y a pas non plus de désespoir dans le combat politique.

Marc Yombouno invite le président à redonner de l’espoir au peuple de Guinée. “Jusqu’à preuve du contraire, la balle est dans le camp du président de la transition, il est l’unique responsable de cette situation. Tout ce qui se dit actuellement, il ne l’a pas commenté, donc il lui revient de redonner de l’espoir au peuple de Guinée”, a lancé M. Yombouno.