Les débats s’intensifient sur la rebaptisation de l’aéroport international de Conakry. A son tour de se prononcer sur cette actualité, le président du Parti des démocrates pour l’espoir (PADES), a signalé aussi, comme plusieurs autres acteurs politiques, qu’il est tout à fait naturel de donner le nom de l’aéroport au président qui a donné l’indépendance à la Guinée.

« Nous sommes dans les blessures de l’histoire qui fait des convulsions de temps en temps et qui rendent les gens les plus raisonnables qui perdent complètement la boussole. Qu’est ce qu’il y’a de plus naturel que de nommer l’aéroport au président qui a donné l’indépendance au pays ? C’est extraordinaire, pourquoi il y a tant de réaction sur ça?», a martelé Ousmane Kaba, sur les antennes de la radio Espace, dans l’émission les GG ce lundi 20 décembre 2021.

Tant de réactions contre cette décision du Colonel Mamadi Doumbouya, traduit «simplement que le pays a été mal guéri de ces blessures. C’est ça la réalité parce que nous fuyons toujours notre histoire , nous ne l’assumons pas, nous ne rétablissons pas les vérités, il n’y a jamais eu de jugement alors que la Guinée a été blessée tout le temps. Nous avons toujours enterré les dossiers », a réagi le président du PADES.

Ce leader politique a invité également à ce qu’il y ait la lumière sur les douloureux évènements dont la Guinée a connus afin que règne la paix dans la nation.

«Il faut que les Guinéens acceptent les évidences de l’histoire comme tout le monde. Il faut que les Guinéens sachent la vérité sur tout les événements douloureux qui se sont passés. Et tant qu’ils ne sauront pas la vérité, nous ne serons pas en paix avec notre passé. Puisque chacun raconte l’histoire à sa guise.»