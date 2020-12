L’initiative est de l’ONG « Les Mêmes Droits pour Tous », et elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de réponse rapide à la pandémie de COVID 19 en milieu carcéral, financé par la fondation OSIWA-Guinée. Ce vendredi 18 décembre 2020, elle a procédé à la remise d’un important lot de produits pharmaceutiques, kits sanitaires et matériels médicaux aux maisons centrales de Conakry et de N’Zérékoré.

Cette cérémonie qui a été présidée par le Directeur national de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion a enregistré la présence du Commandant régisseur de la maison centrale de Conakry et son adjoint, ainsi que du médecin chef du service de santé, du Coordinateur national de MDT et d’un représentant de la fondation OSIWA, dans l’enceinte de la maison centrale de coronthie.

Le Coordinateur national de l’ONG « Les Mêmes Droits pour Tous » (MDT) a, au nom de son institution, remercié les autorités pour avoir permis la cérémonie de remise à l’intérieur de la maison centrale de Conakry malgré la situation sécuritaire et sanitaire délicate.

Il a ensuite présenté le contexte de la cérémonie qui, dit-il est à relier à la mise en œuvre d’un projet de « Réponse rapide à la pandémie de COVID 19 en milieu carcéral ». Il a ajouté que MDT, travaillant en milieu carcéral depuis 2006 a une parfaite connaissance de la situation qui y prévaut, notamment en termes de besoins. C’est dans ce cadre qu’il a inscrit la cérémonie de remise.

M. Adrien Tossa a ensuite donné un aperçu des différents lots de produits devant être remis aux responsables de l’administration pénitentiaire.

La remise a porté sur quatre (4) lots de produits:

Kits sanitaires (thermo flash, chlore, gel hydro alcoolique, bavette etc.)

Equipements de protection (combinaison, écran facial, lunette de protection, cagoule, gant chirurgical, botte etc.)

Multivitamines ( comprimé et B complex);

Médicaments de premières nécessités (une vingtaine de molécules);

Literie ( matelas et draps).

A la réception de cet important lot, le Directeur national de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion n’a pas manqué de saluer MDT et son partenaire OSIWA pour le geste qui dépasse ses attentes. Il a souligné que le geste est venu compléter au bon moment les efforts de son département de tutelle dans la prise en charge des personnes détenues.

Avant de finir, Charles Victor Maka a pris l’engagement de faire en sorte que les différents lots offerts puissent servir effectivement et efficacement à la prise en charge des détenus des établissements bénéficiaires.

« C’est le lieu pour nous de l’ONG Les Mêmes Droits pour Tous (MDT) de remercier la fondation OSIWA pour son appui financier. Enfin, nous exhortons les autorités et responsables en général et particulièrement celles et ceux du département de la justice à faire de la prise en charge (multiforme) des personnes détenues, une priorité. Ceci améliorera à coup sûr, la situation des droits de l’homme en milieu carcéral », a-t-il affirmé.