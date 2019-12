Cinéma : après son inauguration, la salle CANALOLYMPIA de Tombolia ouvre ses portes ce vendredi

C’est un grand bijou que la commune de Matoto vient d’avoir. CANAL-OLYMPIA de Tombolia est un espace de récréation pour jeunes. Il a été inauguré jeudi 19 décembre 2019, à Tombolia.

C’est la deuxième salle Olympia inaugurée à Conakry après celle à Kaloum par le groupe Vivendi Village. Comme la salle CANAL-OLYMPIA à Kaloum, cet espace sera équipé dès les jours suivants de la technologie 3D qui permettra de visionner les films dans une ambiance plus particulière. Déjà, elle dispose des équipements de projection et de sonorisation numériques modernes. Ce qui permettra la diffusion des films en sortie mondiale, des films d’action, des comédies et autres versions du cinéma.

Cette salle qui pourrait accueillir entre 5 mille et 7 mille personnes servira aussi aux spectacles en plein air en plus du cinéma : des concerts, des chorals, du chant avec les artistes guinéens et internationaux qui se produiront sur cet estrade. « Une immersion dans les films afin de pleinement profiter du plaisir du cinéma », soutient Simon Minkowski, directeur général de CANAL-OLYMPIA.

Par ailleurs, la particularité de la salle Olympia de Tombolia est qu’elle soit alimentée complètement par l’énergie solaire stockée dans les batteries produites par le groupe Bolloré à travers sa filiale technologique, Blue Solution.

Ce complexe vient combler un grand vide pour ce qui concerne la commune de Matoto en terme d’espace culturel et de divertissement pour les jeunes. « Canal Olympia est un investissement qui correspond parfaitement aux orientations de la politique culturelle nationale en matière de promotion de cinéma et de l’audiovisuel en Guinée. Pour cela, le ministère restera engagé aux côtés de Canal Olympia pour que le fonctionnement de ce centre soit le meilleur possible», a exprimé Bandjan Traoré, conseiller aux affaires culturelles du ministre de la Culture, du Sport et du Patrimoine Historique.

La commune de Matoto est la plus grande collectivité du pays. Mais, cette commune connait un manque notoire en infrastructures publiques pour jeunes particulièrement. L’inauguration d’une telle infrastructure dans cette commune contribue à l’épanouissement de la jeunesse et fonde l’espoir de mieux encadrer la couche juvénile qui éprouve un réel besoin d’affirmation et de compétitivité dans un monde de concurrence, reconnait Mamadouba Tos Camara, maire de la commune de Matoto.

« J’appelle la jeunesse de Matoto de venir. C’est un lieu de divertissement qui répond à tous les critères. Quand ma commune bénéficie de tel bijou, c’est pour moi une façon de diminuer toute une panoplie que j’ai aujourd’hui pour la question de jeunesse». Mamadouba Tos Camara a rassuré que sa commune prendra toutes les dispositions afin qu’il y ait la sécurité dans la bonne marche de cette infrastructure.

La salle CANAL-OLYMPIA de Tombolia contient 300 places. Elle proposera du mardi au dimanche 19 séances de cinéma par semaine. La salle ouvrira ses portes au public ce vendredi 20 décembre.